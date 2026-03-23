女優の広瀬すず（27）が23日、都内でサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新CM発表会に出席した。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いたCMシリーズ「プレモル子ちゃん」の続編となる。広瀬は原作と同じ静岡県出身。「反響が凄くあった。静岡県民としてうれしい」と口にした。ラベルなど、商品が一新されたことにちなみ、自身の「一新したいこと」についても語った。おに