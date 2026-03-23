23日未明、兵庫県西宮市の交差点で車が自転車をはねる事故があり、車を運転していた男が逮捕されました。自転車に乗っていた男性は死亡しました。 過失運転致死の疑いで逮捕されたのは、大阪府豊中市の会社員・池浦淳容疑者（52）です。 警察によりますと池浦容疑者は23日午前2時半前、西宮市小松南町の交差点で乗用車を運転中に自転車に乗った30代の男性をはねて、男性を死亡させた疑いが持たれています。 男性は頭や