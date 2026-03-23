【ニューヨーク＝木瀬武】２２日夜のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格が一時、前週末終値比３・２％高の１バレル＝１０１ドル台をつけた。中東での軍事衝突が激化するとの懸念が広がり、再び１００ドルの大台にのせた。トランプ米大統領は２１日、自身のＳＮＳに、ホルムズ海峡が４８時間以内に開放されなければイランの電力設備を攻撃すると投稿した。これに対し、イ