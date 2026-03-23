MBSの松井愛アナウンサー（55）が23日までに自身のインスタグラムを更新。長男が大学を卒業したことを明かし、親子ショットを披露した。「大学卒業おめでとう」と書き出すと、赤レンガの校舎をバックにポーズを決める長男のショットをアップ。「この22年間色々なことがあり過ぎて、、でも、一言で言うと『全部初めてのことで勉強になった』そして『おもしろかった』」と振り返った。自身と息子の2ショットなども投稿すると「