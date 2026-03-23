『かっこいいピンクをさがしに』（福音館書店）より赤と白の絵の具を混ぜるとできる、ピンク色。今の日本では「かわいい色」と言われることが多い色ですが、もっと違う側面はないのでしょうか。『かっこいいピンクをさがしに』（福音館書店）は、建築、植物染色、口承文芸、化学、服飾、美術、写真、色彩論など、さまざまな分野の専門家を訪ね、ピンクをテーマに話を聞いたルポルタージュ。作者のなかむらるみさんに、ピンクへの