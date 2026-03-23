西武は23日、冨士大和投手との支配下選手契約締結を発表した。背番号は『67』に決定。冨士は育成選手ながら、オープン戦では4試合・7回2/3を投げ、1勝1敗、防御率5.87だった。兄はロッテでプレーする冨士隼斗投手。冨士隼斗は弟・大和と一軍の舞台で投げ合うことを目標の一つに掲げている。