「AIっぽい」「流暢なのに話が入ってこない」。東大出身の一流企業の営業マンは自分の話し方に対する評価が低いことに悩んでいる。アナウンサーで気象予報士の佐藤圭一さんが、かつての就活や仕事の失敗経験の中で培った「きちんと相手に伝わる話し方のコツ」とは――。写真＝iStock.com／Purrfect※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Purrfect■上手なのに“感じの悪い”話し方「嘘くさい」「なんか薄っぺらい」「感じが悪