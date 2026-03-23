吉川英治文学新人賞の受賞が決まり、会見で話す伏尾美紀さん第４７回吉川英治文学新人賞が伏尾美紀さんの「百年の時効」（幻冬舎）に決まった。大藪春彦賞も受けた同作について、伏尾さんは会見で「情熱だけは負けないようにしようという思いで書き上げた」と語った。１９７４年に起きた一家殺傷事件を、昭和、平成、令和の刑事たちが捜査をつなぎ、真実を追い求める物語だ。選考委員の大沢在昌さんは「３億円事件やサリン事件