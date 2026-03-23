オープン戦は4試合に登板して1勝1敗、防御率5.87西武は23日、冨士大和投手と支配下選手契約を締結したと発表した。大宮東高から入団2年目の19歳左腕で、背番号は「123」から「67」となる。冨士は大宮東高から2024年育成ドラフト1位で入団。昨季は2軍で4試合に登板して防御率3.44だった。オフには台湾ウインターリーグに参戦して経験を積んだ。今季はオープン戦で4試合に登板して1勝1敗、防御率5.87。22日のDeNAとのオープン