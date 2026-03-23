フォルーグ・ファッロフザードの第４詩集「新たなる生」＝鈴木珠里氏提供石油や軍事の文脈で報じられることばかりのイラン。どんな人がどんな文化の中で生活しているのか、詩を通じて理解できることがあるのではないか。そんな願いから「現代詩手帖」２月号で「イラン現代詩を読む」という特集が組まれている。出本喬巳（いずもとたかみ）編集長は「ペルシャ語の詩を読む会」に参加してきた。会を催す翻訳家の中村菜穂さん、鈴