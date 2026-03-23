◆米女子プロゴルフツアー▽ファウンダーズ・カップ最終日（２２日、米カリフォルニア州・シャロンハイツ・クラブ＝６５４２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、山下美夢有（花王）は６バーディー、１ボギーの６７、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は６バーディー、３ボギーの６９で回り、ともに通算１０アンダーで日本人トップの５位に入った。５位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディ