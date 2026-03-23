大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関昇進を確実にした関脇・霧島（音羽山）が千秋楽から一夜明けた２３日、大阪・堺市の部屋宿舎で会見を行った。眠そうな目で会見場に現れると「お酒はあまり飲んでない。終わったんだなという気持ち」と感慨にふけった。今場所は３日目から自身初の１１連勝を果たした。１２日目は朝稽古中に、「金運・財運」のご利益があるとされる白蛇とみられる抜け殻を発見した。しかも脱皮を繰り返