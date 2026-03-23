◆米大リーグオープン戦エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回表先頭の１打席目は中飛に倒れた。エンゼルスの先発は、ジョージ・クラッセン投手（２４）。メジャー登板経験のない右腕だ。今春のオープン戦は試合前の時点ｄね４試合に