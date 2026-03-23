連休明け２３日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、１９日の終値に比べて０・０６０％高い２・３２０％に上昇（債券価格は下落）した。１月２１日以来、約２か月ぶりの高水準となる。中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高騰で、物価上昇（インフレ）が懸念されている。