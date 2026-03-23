モデルでタレントのみちょぱこと、池田美優が２２日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」で、この日のゲストについて「できるなら関わりたくない」と言ってスタジオを笑わせた。この日のゲストはプロ雀士でタレントの岡田紗佳と、元ＮＨＫアナウンサーの中川安奈。みちょぱは「中川さんとか知ってます？」と水野美紀、沢村一樹に聞くと、２人は「ＮＨＫの…」と回答。するとみちょぱは「バラエティで共演したら