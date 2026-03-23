アニメ『ハイキュー!!』の新作スマートフォン向けゲーム『ハイキュー!! ALL Challengers（オールチャレンジャーズ）』の事前登録がスタートした。あわせてティザービジュアルとPVが公開された。【動画】面白そう！公開された『ハイキュー!!』新作ゲームのPV『ハイキュー!! ALL Challengers』は、「自分だけの、頂を目指す物語」をキャッチコピーに、アニメ『ハイキュー!!』初の本格的な育成ゲーム。描き起こしの2Dアニメモーシ