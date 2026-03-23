サッカー日本代表のGK早川友基（鹿島）、GK大迫敬介（広島）、MF佐藤龍之介（FC東京）の国内組3選手が23日、羽田空港発の航空機で英国遠征（28日スコットランド戦、31日イングランド戦）に出発した。現地では24日から全体練習がスタートする。W杯北中米大会（6月11日開幕）のメンバー発表前の最後の活動となる最終サバイバル。鈴木彩艶がケガから復帰したGK陣の起用法にも注目が集まる。早川は「今回の遠征は非常に重要。自分