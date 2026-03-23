俳優の風間俊介が２３日、７年半出演した日本テレビ系「ＺＩＰ！」を卒業した。「ＺＩＰ！」の前に放送されている「Ｏｈａ！４」では、安村直樹アナウンサーが「＃風間くんありがとう」と書いたフリップを掲示。一時、トレンドワードに浮上した。「Ｏｈａ！４」と「ＺＩＰ！」のリレータイムで、安村アナは「＃風間くんありがとう」と書いたフリップを掲げた。「ぼくはＳＮＳをやってないんで、この場で投稿します」と言うと、