フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。腰を痛めたと明かした。高市首相の日米首脳会談など、一通り持論を展開。その上で「私こんな話をさせていただいてるんですけどね。実を言うと、腰を痛めましてね。全然関係ない話なんですけど、歳なのかな？寝てて起きたら腰痛いんだよ。右足の方がですね、すんなり動かない状態になって」と切り出した。「まいったなって。