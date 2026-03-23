財務省は、2026年度の国民負担率が45.7％になる見通しを発表した。前年度の実績見込み46.1％、2024年度の実績値46.7％から、2年連続で低下することになる。一見すると負担が軽くなったようにも見えるが、実際には賃上げや国民所得の伸びによる「見かけ上の低下」に過ぎず、社会保険料や税金の実負担は増え続けている。将来世代への財政赤字も考慮すると、実質的な負担は依然として高く、日本経済と家計に影を落としている。※本連