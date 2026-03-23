「公務員は老後も安心」。そう思っている人は少なくありません。しかし、退職金や貯蓄があっても、支出のペースや資金計画を誤れば老後の家計は簡単に崩れます。今回は、退職後の生活を楽観視していた元国家公務員夫婦が、1年後に直面した現実を見ていきましょう。「一足早い自由だ！」定年退職を迎えた元国家公務員夫婦佐伯修一さん（仮名・61歳）と妻の恵子さん（仮名・61歳）は、長年国家公務員として働いてきました。修一さん