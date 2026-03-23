3月22日、新潟県湯沢町でバックカントリースキー中に転倒し、動けなくなったとして、東京都に住む60代の男性が救助されました。警察によると、男性は22日の午後2時過ぎ、友人と3人でかぐらスキー場付近を滑っていたところ転倒し、身動きがとれなくなったということです。友人が警察に通報し、午後4時過ぎに富山県の防災ヘリが男性を救助しました。男性は左ひざを負傷し、病院に搬送されましたが、命に別状はあり