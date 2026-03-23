1999年から歩んできた歴史…直近には一部改良で進化！街中で扱いやすいコンパクトカーは、日常の移動手段として多くの人に選ばれています。なかでもトヨタのコンパクトモデルとして知られる「ヤリス」は、サイズの取り回しの良さと燃費性能の高さで幅広い層から支持を集めている車種です。小型車でありながら快適性や安全装備も充実しており、通勤や買い物などの日常使いに適した一台として存在感を放っています。【画像】超い