私はホナミ。夫のマモルと娘のエリカ（年長）、息子のユウゴ（2歳）と暮らしています。半年前に引っ越してきて、エリカは認可外保育施設に入りました。しかし園の対応には不信感は募るばかりです。園長先生は要望を出した私のことを牽制し、まるで悪者扱い。あげくのはてには都合の悪い意見はなかったことにして揉み消してきました。思うところはありますが、あと半年……。私たち夫婦はエリカを転園させずに卒園まで見守ると決め