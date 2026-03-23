子どもを起こしたり支度を手伝ったり合間で家事をこなしたりと、朝は何かとドタバタしますよね。特に朝ごはんを作るのはひと苦労です。ママスタコミュニティに、あるママからこんな投稿が寄せられました。『子どもに朝ごはんは何がいいか聞かない人いる？何食べたいか聞くよね？』投稿者さんは朝ごはんを準備するとき、お子さんに希望を聞いて作っているようですね。これは大変そうですが、他のママたちはどのように朝ごはんのメ