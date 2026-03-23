任期満了に伴う群馬県高山村の村長選挙は２２日投開票され、新人で前村議会議長の後藤明宏氏(６５)が初当選を果たしました。 今回の高山村長選は、現職の後藤幸三村長の不出馬により新人３人の争いとなりました。投票率は７７．５８％で、前回２０１８年を２．８５ポイント下回りました。 高山村長選の開票結果です。 後藤明宏＝無・新＝８９５当選 平形郁雄＝無・新＝８１９ 山口廣＝無・新＝３９０