＜フォーティネット・ファウンダーズカップ最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出たキム・ヒョージュ（韓国）が4バーディ・5ボギーの「73」をマーク。トータル16アンダーで逃げ切り、今季初優勝、ツアー通算8勝目を果たした。〈写真〉完璧すぎるオンプレーン山下美夢有の美スイング山下美夢有と畑岡奈紗はそれぞれスコアを伸