大規模修理が進められている奈良市の興福寺の国宝・五重塔で、相輪の解体を前に法要が行われました。 約１２０年ぶりに大規模修理が行われている興福寺の国宝・五重塔。去年３月に、工事の足場となる素屋根が完成し瓦を解体するなどの工事が進められています。 ２２日は、塔の最上部にある飾り「相輪」を解体するにあたり安全を祈念する法要が行われました。 （興福寺森谷英俊貫首）「本格的な五重塔の修理が始まるので