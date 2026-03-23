シンガポール発のラグジュアリーホテルが京都で開業しました。 歴史ある花街として知られる京都・宮川町に２２日にオープンしたのは、シンガポール発で日本初進出の高級ホテルブランド「カペラホテルズ＆リゾーツ」が手がける、「カペラ京都」です。 鴨川の近くにあった小学校跡地に建設され、客室は全８９室。そのうち２９室がスイートルームで、中でも最上階の「カペラスイ&#