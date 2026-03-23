発達障害と向き合う時の考え方 そもそも発達障害は病気じゃない！ 生まれつきの個性だと考えよう 「障害」という言葉にとらわれない もし、自分が発達障害と病院で診断された場合「自分には障害があるのか……」「心の病気なのか……」と重く捉えてしまうかもしれません。また、家族や学校の友だち、会社の同僚などが発達障害と診断された場合も、深刻に受け止めてしまうことでしょう。 これは「障害」という言葉がネガ