認知症のある人が昼夜逆転してしまうのはどうして？ 今は昼か夜か？夏か冬か？時間と季節感があいまいな世界 ○エピソード 認知症のある父は、19時頃「仕事に行く」と出かけようとします。「もう退職したし、今は夜だよ」と言っても納得しません。一方、朝5時頃、「夕飯はまだ？」と起こされます。 【あるある行動】夜に仕事に行きたがり、朝に夕食を食べたがる 人は、「朝起きた」「朝食を食べた」「出社した」「昼食