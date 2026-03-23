高松南警察署 交際相手の女性(20代)を殴るなどしてけがをさせたとして、高松市西ハゼ町の会社員の男(24)が3月23日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によると男は22日午後2時20分ごろ、高松市の自宅で、交際相手の女性の顔を拳で殴ったり両手で首を絞めたりして、女性に両耳からの出血などのけがをさせた疑いが持たれています。 男は自ら119番通報し、その後、電話をかわった女性が「男に暴力を振るわれてけがをした」