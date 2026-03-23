明日24日(火)以降も、最高気温は全国的に平年より高い日が多く、雨でも極端な冷え込みはない見込みです。沖縄は25℃以上の夏日の日もあり、九州から関東では桜の開花・満開ラッシュになるでしょう。東京の桜の満開予想は25日(水)です。季節先取りの暖かさ明日24日(火)以降も、最高気温は全国的に平年より高い日が多いでしょう。沖縄では最高気温が25℃以上の夏日になる日が増える見込みです。九州から関東では、27日(金)から29日(