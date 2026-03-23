「ホロライブ」所属のVTuber 星街すいせいが、個人事務所「Studio STELLAR」を開設。合わせて、オフィシャルWebサイトと公式ファンクラブ「星詠み」が開設された。また、ロゴのリニューアルや、新アーティスト写真も公開している。 3月22日にYouTube配信で行なわれた、8週年アコースティックLIVEにて発表されたもの。 Studio STELLARは、日々の配信、音楽活動、メディア出演、グッズ展開など、星街すい