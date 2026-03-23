(C)奈須きのこ・TYPE-MOON / アニプレックス・ノーツ・ufotable 2026年に公開される劇場アニメ「魔法使いの夜」。主人公・蒼崎青子が描かれた第1弾キービジュアルが公開された。 公開されたビジュアルは、巨大な魔法陣の中心で鋭い眼光を放つ主人公・蒼崎青子の姿が描かれている。「現代に生きる魔法使い。ただし見習い。」というキャッチコピーと共に提示された一枚。「日常と非日常が交錯する本作の世