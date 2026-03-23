ＪＲ東日本「ＴＲＡＩＮＴＶ」の人気コンテンツ「あし旅」（あした、わたしがいける旅）に昨年４月から登場し、「ロングヘアの後ろ姿美人」として話題になっていた女性の正体が２３日発表され、女優として活躍する元宝塚トップ娘役の「蘭乃はな」だったことが明かされた。山手線を始め、ＪＲ東日本の首都圏主要１０路線など約５万画面のモニターで視聴されている「ＴＲＡＩＮＴＶ」。数多くある番組の中でも「あし旅」は人