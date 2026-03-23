レイズ戦の1回、中前打を放つブルージェイズ・岡本＝ダンイーデン（共同）【ダンイーデン（米フロリダ州）共同】米大リーグは22日、各地でオープン戦が行われ、ブルージェイズの岡本はフロリダ州ダンイーデンでのレイズ戦に「7番・三塁」で出場し、4打数1安打だった。試合は14―1で大勝した。レッドソックスの吉田は6―3で勝ったパイレーツ戦に「3番・指名打者」で出場し、2本の二塁打を放って4打数2安打2打点だった。ドジャー