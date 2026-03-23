タレント野々村真、俊恵夫妻の長女でモデル、女優の香音（かのん＝24）が23日までにインスタグラムを更新。MCを務めてきたNHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」の卒業を報告し、思いをつづった。サメの帽子を被り“シャーク香音”として出演してきた香音は「先日の放送にて約4年間さかなクンと一緒に務めさせていただいたギョギョッとサカナ★スターを卒業しました！」と報告。「サカナスターでしか経験できない事を沢山させて