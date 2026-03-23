手頃な価格とおいしさで人気のシャトレーゼ。今回は、定番焼き菓子として人気のバウムクーヘンの中から、ギフトやおやつにもぴったりのおすすめ商品3選を紹介します。八ヶ岳白樺シロップ入りや北海道発酵バターを使ったもの、ワイン風味の個性派まで、手土産にもおすすめのバウムクーヘンが登場しますよ。サクッとしっとり食感がくせになる...●YATSUDOKI 八ヶ岳白樺シロップ入り高原バウムクーヘン 丸（2700円）八ヶ岳の自然をイ