片倉コープアグリが急騰している。トランプ米大統領が２１日、自身のＳＮＳへの投稿で「イランが４８時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ、エネルギー施設に攻撃を始める」と表明。一方、これを受けてイラン側も「発電施設が攻撃を受けた場合、ホルムズ海峡を完全に封鎖する」との声明を発表したと伝わっており、中東情勢混迷の長期化への警戒から、海上輸送の約３分の１がホルムズ海峡経由とされる肥料関連にも