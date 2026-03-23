アシロが反発している。１９日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、英ロンドンに拠点を置く投資顧問会社アセット・バリュー・インベスターズによる株式保有割合が３３．０５％から３４．１５％に上昇したことが判明。アセット・バリューによる株式買い増しが続いていることで、需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資及び持続的な企業価値の向上に向けた重要提案行為を行う可