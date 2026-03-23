フジ・メディア・ホールディングスが逆行高を演じている。連休前の１９日取引終了後、村上世彰氏が関与するとされるエスグラントコーポレーション（東京都渋谷区）が関東財務局に大量保有報告書を提出していたことが明らかとなった。フジＨＤ株に関し、村上氏の長女である野村絢氏らを含む共同保有割合は５．７６％となっている。フジＨＤ側の自社株買いに応じる形で村上氏側の保有割合は低下していたが、今回