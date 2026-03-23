明海グループが全般下げ相場に逆行して急騰、日足は５陽連（５営業日連続陽線）かつ大陽線が続くなど買い攻勢が際立っている。中東情勢が緊迫化するなか、原油高と連動してタンカー市況も高騰しており、これを手掛かり材料に投資マネーの流入が顕著だ。市場では「足もとで共栄タンカーが増し担保規制に伴い買いが入りにくくなっており、明海グループの方に短期資金がシフトしている」（中堅証券ス