酉島製作所に注目したい。同社は国内ポンプ大手で、第３四半期累計（２５年４～１２月）の連結受注高は前年同期比１．８％増の７６５億８０００万円となった。内訳では、欧米は１１０億７００万円と同６４．１％増の大幅な伸びを記録した。主に米国でのデータセンター（ＤＣ）への投資拡大で、サーバーの冷却用などに同社のポンプの受注が拡大しているとみられている。この受注拡大を背景に来期以