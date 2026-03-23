午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３９、値下がり銘柄数は１５３０、変わらずは１４銘柄だった。業種別では３３業種全てが下降。値下がりで目立つのは非鉄金属、海運、機械、鉱業、石油・石炭、不動産など。 出所：MINKABU PRESS