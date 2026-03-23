本疾患の発症には、染色体レベルでの特定の異常が深く関わっています。約95%の方に認められるフィラデルフィア染色体は、9番染色体と22番染色体の一部が入れ替わることで形成されます。この異常により産生される融合タンパク質が、白血球の無秩序な増殖を引き起こします。遺伝性の病気ではないものの、染色体変化のメカニズムを知ることで、病気の本質的な理解につながるでしょう。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリニック）