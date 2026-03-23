親の体調や認知機能の変化、転倒、入院をきっかけに、急に介護が必要になることがあります。何から手を付ければよいか整理できないまま家族だけで抱えると、手続きが遅れたり、介護の負担が特定の家族に偏ったりしやすくなります。親の状態を整理し、緊急性の高いリスクを先に減らし、介護保険や地域の支援につなげる流れを押さえることが大切です。この記事では、介護が始まった直後にやること、家族の役割分担、利用できる支援、