肝臓は私たちが摂取した栄養素を処理し、エネルギーに変換する重要な役割を担っています。日々の食事内容が適切でないと、肝細胞に脂肪が過剰に蓄積し、炎症を引き起こす原因となります。NASH（非アルコール性脂肪肝炎）やMASH（代謝機能障害関連脂肪肝炎）の発症や進行には、食べ物の選択が深く関わっています。こちらでは、肝臓の健康を守るために知っておきたい、NASH（MASH）と食べ物の基本的な関係について解説し