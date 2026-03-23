日本国内における撲滅の歴史的背景かつて日本国内の複数の地域で深刻な健康問題として存在していた日本住血吸虫症は、長年にわたる官民一体の取り組みにより撲滅されました。山梨県の甲府盆地や広島県の片山地方などで多くの患者さんが発生していましたが、総合的な対策の実施により新規感染はほぼ根絶されています。ここでは流行地域における疫学的状況と撲滅に至った対策について解説します。 監修医師：小幡 史明（医師）