サクラメント・キングス vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年3月23日（月）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 126 - 122 ブルックリン・ネッツ NBAのサクラメント・キングス対ブルックリン・ネッツがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし30-34で終了する。第2クォӦ